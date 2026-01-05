Poder del Pueblo se disculpa por la ley marcial del 3 de diciembre

Photo : YONHAP News

Jang Dong Hyuk, líder del principal partido opositor, Poder del Pueblo, pidió disculpas por la declaración de la ley marcial del 3 de diciembre por parte del expresidente Yoon Suk Yeol y afirmó que su formación dejará atrás el periodo marcado por esa medida y por el posterior proceso de destitución para avanzar hacia el futuro.En una conferencia de prensa ofrecida el miércoles 7, Jang reconoció que la ley marcial fue un recurso equivocado que provocó confusión y perjuicios a la ciudadanía. Asimismo, admitió la responsabilidad del partido, que entonces ejercía como fuerza gobernante, por no haber cumplido adecuadamente su papel en la gestión del Estado. Añadió que la formación asumirá plenamente sus errores y se compromete a empezar de nuevo desde la perspectiva de la ciudadanía.El dirigente subrayó que los asuntos del pasado deben quedar en manos de la justicia y de la evaluación histórica, y reiteró su voluntad de cerrar esa etapa para mirar hacia adelante.De cara a las elecciones regionales previstas para el 3 de junio, Jang expresó su disposición a impulsar una amplia alianza conservadora, revisar los valores y la orientación del partido y promover incluso un cambio de nombre, tras consultar a la militancia.