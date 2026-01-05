Menú principal Ver contenido

Korean
Español

Nacional

Corea refuerza medidas ante el alto riesgo de incendios forestales

Write: 2026-01-07 11:36:25Update: 2026-01-07 15:40:34

Photo : YONHAP News

Ante la prolongación de las alertas por sequedad en la costa oriental y en las zonas montañosas de la provincia de Gangwon, así como en el sureste del país, el Servicio Forestal de Corea anunció este miércoles 7 el refuerzo de las medidas de prevención contra incendios forestales.

La agencia adelantará el despliegue de helicópteros de extinción de gran y mediana capacidad en las áreas de mayor riesgo y gestionará de forma flexible los recursos disponibles para garantizar una respuesta rápida en caso de incendio.

Asimismo, difundirá mensajes de prevención, como la prohibición de quemas ilegales, a través de anuncios televisivos, y llevará a cabo inspecciones de seguridad en viviendas cercanas a zonas forestales que utilizan calderas de leña.
