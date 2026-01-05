Cada coreano gasta unos 250 millones de wones en atención médica a lo largo de su vida

Photo : YONHAP News

Según un informe del Servicio Nacional de Seguro de Salud, cada ciudadano coreano gasta en promedio unos 250 millones de wones en atención médica a lo largo de su vida.Con datos de 2023, el gasto médico de por vida por persona se estima en cerca de 246 millones de wones. De ese total, unos 197 millones corresponden a prestaciones cubiertas por el seguro de salud, mientras que alrededor de 49 millones son gastos no cubiertos asumidos directamente por los pacientes.El informe señala además que, debido al envejecimiento de la población, la edad en la que se concentran los mayores gastos médicos se ha desplazado con el tiempo. Mientras que en 2004 el pico se situaba a los 71 años, actualmente se registra a los 78. En ese tramo, el gasto anual aumentó 2,6 veces en las últimas dos décadas, hasta unos 4,5 millones de wones.Por género, las mujeres gastan en promedio cerca de 30 millones de wones más que los hombres a lo largo de su vida, principalmente debido a que su esperanza de vida es casi seis años mayor.El estudio advierte que por cada año adicional de esperanza de vida, el gasto médico aumenta un 51 por ciento, y subraya la necesidad de adoptar medidas para reducir el impacto del envejecimiento poblacional en la sostenibilidad financiera del sistema de salud.