Presidente parlamentario llama a acelerar la reforma de la Ley de Referéndum

Write: 2026-01-07 13:42:24Update: 2026-01-07 14:02:48

Presidente parlamentario llama a acelerar la reforma de la Ley de Referéndum

Photo : YONHAP News

El presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik, instó este miércoles 7 a acelerar la reforma de la Ley de Referéndum, al considerar que se trata de un requisito mínimo para avanzar hacia una nueva Constitución.

Woo señaló que, si la ley se modifica a tiempo, el referéndum sobre la reforma constitucional podría celebrarse el mismo día que las elecciones locales previstas para el 3 de junio. En este contexto, pidió a la Comisión de Administración Pública y Seguridad de la Asamblea que inicie cuanto antes las deliberaciones y llegue a una conclusión, y advirtió que seguir retrasando la reforma constituye una falta de responsabilidad institucional.

Cabe recordar que en 2014 el Tribunal Constitucional declaró incompatible con la Carta Magna la actual Ley de Referéndum, al considerar que limita el derecho de participación de los ciudadanos coreanos residentes en el extranjero. Desde entonces se han presentado varias propuestas de enmienda, pero ninguna ha sido aprobada, por lo que la ley continúa en estado de suspensión.
