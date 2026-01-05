Adolescentes coreanos pasan más de tres horas al día viendo vídeos en línea

Según un informe de la Fundación Coreana para la Promoción del Periodismo, los adolescentes surcoreanos pasan más de tres horas al día viendo contenidos de vídeo en línea, como YouTube y Reels de Instagram.
La encuesta, realizada por Gallup Korea entre 2.674 estudiantes, desde cuarto de primaria hasta tercero de secundaria, muestra que el 95,1 % utilizó plataformas de vídeo en la última semana, con un promedio diario de 200,6 minutos.
Los contenidos más consumidos fueron videojuegos, con un 63,9%, música, espectáculos y danza, con un 50,6%, y cocina y vídeos de personas comiendo, con un 40,6%. En cuanto a las plataformas de uso habitual, Instagram Reels encabezó la lista con un 37,2%, seguida de YouTube con un 35,8%, YouTube Shorts con un 16,5%, TikTok con un 8,0% y Naver Clip con un 1,3%.
El informe destaca que, aunque YouTube sigue siendo la plataforma más conocida, Instagram Reels ya supera a YouTube en uso frecuente, lo que indica un claro desplazamiento del consumo juvenil del formato largo al vídeo corto.