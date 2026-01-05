Lee afirma que gestionará la relación con China sin dejarse llevar por factores emocionales

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung, de visita de Estado en China, afirmó que el Gobierno surcoreano gestionará las relaciones con Beijing sobre la base del respeto mutuo y el interés nacional, sin inclinarse hacia una sola parte ni dejarse llevar por factores emocionales.Durante un almuerzo con periodistas en Shanghái el miércoles 7, Lee subrayó que Corea y China mantienen una relación mutuamente necesaria y que no existe razón para fomentar tensiones o confrontaciones innecesarias. Señaló además que el vínculo bilateral ha evolucionado hacia una dinámica de competencia y cooperación simultáneas.El mandatario explicó que, durante la visita, ambas partes mantuvieron diálogos serios y responsables sobre cuestiones clave como la cooperación en cadenas de suministro, la paz en la península coreana y la estabilidad regional. Asimimo, añadió que la visita ha logrado avances mayores de lo esperado, con un mayor entendimiento mutuo y progresos para gestionar de forma constructiva posibles puntos de fricción.