El Banco de Corea prevé un mayor aumento del empleo privado este año

Photo : KBS News

El Banco de Corea prevé que el empleo privado aumente este año en unas 60.000 personas, por encima de las 50.000 de 2025, gracias al incremento de la demanda interna.El empleo privado había mostrado un desempeño débil desde 2024, afectado por la desaceleración del sector de la construcción, aunque la recuperación del consumo desde el tercer trimestre del año pasado ha contribuido a moderar esa tendencia.Según el Banco de Corea, el análisis del empleo privado ofrece una visión más precisa de la situación económica que el total de ocupados, al mostrar una mayor correlación con el consumo interno y la inflación subyacente.Por su parte, el aumento del empleo público desde 2024 ha contribuido a reducir la tasa de desempleo entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales, según la estimación del banco central.