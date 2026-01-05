El KOSPI marca un nuevo récord de cierre

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, superó el miércoles 7 por primera vez en su historia la barrera de los 4.600 puntos durante la sesión, aunque posteriormente moderó las ganancias y cerró en la franja de los 4.550 puntos.En concreto, el KOSPI terminó la jornada con un avance del 0,57%, hasta situarse en 4.551,06 puntos, superando así el máximo histórico de cierre registrado el martes en 4.525,48 puntos, en una sesión marcada por la volatilidad intradía.Por su parte, el índice tecnológico KOSDAQ cerró a la baja, con un retroceso del 0,90%, hasta 947,39 puntos.En el mercado de divisas, el won surcoreano se debilitó ligeramente frente al dólar estadounidense, que subió 0,3 wones y se cotizó a 1.445,8 wones por dólar al cierre de la sesión.