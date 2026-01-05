El presidente visita la sede del antiguo gobierno en el exilio de Corea en Shanghái

Photo : YONHAP News

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, visitó el miércoles 7 las oficinas que durante la ocupación japonesa albergaron al Gobierno Provisional de Corea en Shanghái.La visita se realizó en el marco del acto conmemorativo por el centenario de esa sede del gobierno coreano en el exilio. Durante el evento, Lee destacó que China fue un escenario clave del movimiento independentista coreano y señaló que una prueba de ello es que muchos de los principales sitios históricos vinculados a esa lucha se encuentran en territorio chino.Entre ellos mencionó las oficinas del Gobierno Provisional, donde el líder independentista Kim Gu comenzó a escribir su obra Baekbeomilji, conocida en español como Diario de Baekbeom, y donde Yun Bong-gil planificó el atentado de 1932 en el parque Hongkou, hoy parque Lu Xun.El mandatario recordó que estas instalaciones estuvieron en riesgo de ser desmanteladas, pero que, gracias a la cooperación del Gobierno chino, Corea del Sur pudo restaurarlas en 1993. En la actualidad, el lugar es considerado un valioso patrimonio histórico y un símbolo de la lucha del pueblo coreano por su libertad.Lee explicó además que, durante su reciente visita a Beijing, subrayó que la historia del movimiento independentista coreano constituye hoy la base de la amistad y la cooperación entre Corea del Sur y China. En ese contexto, solicitó al presidente chino, Xi Jinping, su continuo apoyo en las labores de excavación de los restos del patriota Ahn Jung Geun y en la preservación de los sitios históricos relacionados, ubicados en territorio chino.El presidente concluyó señalando que, a su juicio, corregir y honrar adecuadamente el pasado es la mejor forma de abrir, de manera conjunta, el camino hacia el futuro.