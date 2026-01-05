Ola de frío azota el país

Photo : YONHAP News

Corea amaneció con un frío intenso. La Administración Meteorológica de Corea informó que las temperaturas mínimas de la mañana descendieron hasta cerca de los –10 ºC en algunas zonas del interior del país, lo que llevó a la emisión de avisos por ola de frío en el área metropolitana de Seúl y en las provincias de Gangwon, Chungcheong del Norte y Gyeongsang del Norte.Durante el día, las temperaturas máximas se situarán entre –3ºC y 5 ºC en la mayor parte del país, entre 4 y 6 grados por debajo de los valores registrados el día anterior. En Seúl, se prevé que la temperatura máxima alcance –1 ºC.Las autoridades advirtieron además que los fuertes vientos se intensificarán, lo que reducirá de forma considerable la sensación térmica.Asimismo, se esperan lluvias ligeras o nevadas durante la tarde en la costa occidental de las provincias de Jeolla y en la isla de Jeju.Los avisos por tiempo seco continúan vigentes en las zonas costeras orientales, mientras que en la mayoría de los mares se pronostican olas de entre dos y cuatro metros de altura.