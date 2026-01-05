Cuatro generales del Ejército son suspendidos por intentar reimponer la ley marcial

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Defensa suspendió a cuatro generales de las Fuerzas Armadas por su participación en un intento de reimponer el estado de excepción durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024, después de que la ley marcial, decretada la noche anterior por el entonces presidente Yoon Suk Yeol, había sido desactivada por la Asamblea Nacional.Según informó el Ministerio este miércoles 7, los cuatro oficiales, todos con rango de mayor general, ocupaban cargos en el cuartel general del Ejército de Tierra y recibieron una suspensión de tres meses, tras una decisión del comité disciplinario.Los hechos ocurrieron alrededor de las tres de la madrugada del 4 de diciembre. En ese momento, 34 militares partieron en autobús desde el cuartel general del Ejército en Gyerong, en la provincia de Chungcheong del Sur, con destino a Seúl, con el objetivo de apoyar la reimposición del estado de excepción. Sin embargo, el desplazamiento fue interrumpido unos treinta minutos después de iniciado.Para depurar responsabilidades, el comité disciplinario del Ministerio de Defensa abrió deliberaciones el pasado 31 de diciembre contra seis generales que viajaban en el autobús. Cuatro de ellos ya han sido sancionados, mientras que las medidas disciplinarias contra los dos restantes siguen pendientes.El Ministerio de Defensa advirtió además que el número de sancionados podría aumentar, ya que continuará revisando la participación de otros militares involucrados en el caso.