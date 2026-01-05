Eliminados los aranceles sobre 45 bienes agropecuarios de EEUU

Photo : YONHAP News

A partir de este mes quedan eliminados los aranceles sobre 45 productos agropecuarios procedentes de Estados Unidos, entre ellos la carne de res, la leche y las mandarinas. La medida se ajusta al calendario de desgravación arancelaria gradual previsto en el Tratado de Libre Comercio entre Corea del Sur y Estados Unidos, en vigor desde 2012.De acuerdo con ese tratado, el arancel aplicado a la carne de res estadounidense, que antes del acuerdo comercial alcanzaba el 37,3 por ciento, fue reducido de forma progresiva en recortes anuales de 2,6 puntos porcentuales, hasta su eliminación total tras catorce años de vigencia.Además de la carne vacuna, otros productos estadounidenses que desde este año ingresan al mercado surcoreano con arancel cero incluyen la leche fresca, el queso, los huevos, las mandarinas, las nueces, los cacahuetes, así como el ajo y la cebolla, entre otros.