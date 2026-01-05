Photo : YONHAP News

La agencia AFP informó el miércoles 7 (hora local) que las autoridades camboyanas arrestaron al presidente de Prince Group, Chen Zhi, acusado de ser el "cerebro" de un imperio criminal con sede en Camboya, una red de estafas transnacionales que funciona con trabajadores bajo amenazas de castigo físico, torturas y extorsión.El medio detalló que según las explicaciones del Ministerio del Interior de Camboya, el arresto se logró mediante una operación internacional iniciada a gran escala para capturar a los responsables de las organizaciones de estafas telefónicas y online que operan desde el territorio camboyano. Chen fue detenido el día 6, junto con dos individuos más, también de nacionalidad china.El Gobierno de Camboya dio a conocer que los tres fueron extraditados a China y que en el caso del dirigente de Prince Group, le fue retirada la nacionalidad camboyana por decreto real en diciembre de 2025.Chen Zhi fue señalado en octubre del año pasado por Estados Unidos y Reino Unido como la mano que orquesta un imperio criminal en expansión, cuya principal fuente de ganancia serían las estafas transnacionales realizadas con trabajadores que llegan mediante engaños o como víctimas de la trata de personas, y son forzados a servir a la organización con torturas y extorsión.