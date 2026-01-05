La selección olímpica aspira a obtener al menos 3 oros en Milán-Cortina d'Ampezzo

Photo : YONHAP News

Los deportistas surcoreanos seleccionados para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 reafirmaron su determinación de luchar por la victoria durante una rueda de prensa conjunta celebrada el miércoles 7. El encuentro tuvo lugar en el complejo nacional de entrenamiento ubicado en Jincheon, en la provincia de Chungcheong del Norte.De cara a la próxima cita olímpica, Corea del Sur se ha fijado como meta conquistar al menos tres medallas de oro, una más que en los Juegos de Invierno celebrados hace cuatro años. La disciplina que genera mayor expectativa es el patinaje de velocidad en pista corta, modalidad en la que los atletas surcoreanos mantienen un destacado protagonismo internacional. Entre ellos figuran Hwang Dae Heon y Choi Min Jung, quienes ganaron el oro en los 1.500 metros masculino y femenino, respectivamente, en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022.Corea del Sur también competirá en otras disciplinas como patinaje de velocidad, patinaje artístico y curling.Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 se celebrarán durante diecisiete días, del 6 al 22 de febrero.