La Embajada de EEUU en Corea del Sur continúa bajo dirección interina

La Embajada de Estados Unidos en Corea del Sur continúa bajo dirección interina, tras el regreso a Washington del embajador en funciones Kevin Kim apenas unos setenta días después de su llegada a Seúl. De forma provisional, la dirección de la misión diplomática estadounidense quedó a cargo del subjefe de la embajada, James Heller.El temprano retorno de Kim tomó por sorpresa al Gobierno surcoreano. Dada su experiencia como coordinador del histórico encuentro celebrado en Panmunjeom en 2019 entre el entonces presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un, se esperaba que permaneciera más tiempo en el cargo, especialmente para facilitar contactos relacionados con Corea del Norte.En este contexto, genera inquietud que la Embajada de Estados Unidos en Corea del Sur siga sin un embajador titular, incluso un año después de la salida del anterior jefe de misión, Philip Goldberg, quien dejó el cargo en enero de 2025.