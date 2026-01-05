Defensa no cambiará de momento el calendario de los ejercicios militares con EEUU

Photo : YONHAP News

El titular de Defensa de Corea del Sur, Ahn Gyu Back, afirmó que, por el momento, no se modificará el calendario de los ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos.Así lo señaló este miércoles 7 durante un programa de actualidad del canal Yonhap News TV, al referirse a las voces que proponen suspender las maniobras conjuntas Ulchi Freedom Shield con el fin de crear un clima más favorable para el diálogo entre Washington y Pyongyang.El ministro subrayó que estos entrenamientos son esenciales para la preparación y la capacidad de respuesta militar, por lo que se llevarán a cabo según lo previsto. No obstante, añadió que, en caso de concretarse una cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un en el mes de abril, podrían evaluarse posibles ajustes en función de las circunstancias.Las declaraciones están relacionadas con los pronósticos que apuntan a una eventual reactivación del diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte, coincidiendo con la visita que el presidente Trump tiene previsto realizar a China en abril.Por otra parte, Ahn Gyu Back se refirió al desarrollo de submarinos de propulsión nuclear de fabricación nacional, e indicó que, si los preparativos avanzan conforme al plan del Gobierno, su construcción y despliegue se completarían hacia el año 2030.