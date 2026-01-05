La última audiencia de alegatos del juicio contra el expresidente se celebrará el día 9

Photo : YONHAP News

La última audiencia de alegatos del juicio de primera instancia por rebelión contra el expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol se celebrará este viernes 9 en el Tribunal del Distrito Central de Seúl, un año después del inicio de los procedimientos penales contra el exmandatario.La atención está centrada en la pena que solicitará la Fiscalía. Según la legislación de Corea del Sur, las sanciones máximas por orquestar una rebelión contra el Estado incluyen la pena de muerte o la cadena perpetua, con o sin trabajos forzados.En este contexto, no se descarta que la Fiscalía pida la pena capital para Yoon. Un precedente citado es el caso del fallecido expresidente Chun Doo Hwan, quien fue condenado a muerte en primera instancia por rebelión y traición a la patria, aunque posteriormente la sentencia fue modificada a cadena perpetua y confirmada por el Tribunal Supremo.Durante la audiencia final, el juez escuchará los argumentos tanto de la Fiscalía como de la defensa. Con base en estos alegatos, el Tribunal del Distrito Central de Seúl prevé emitir el veredicto de primera instancia el próximo mes de febrero.