El tiempo gélido persiste

Write: 2026-01-08 12:53:10Update: 2026-01-08 14:23:51

El tiempo gélido persiste

Photo : YONHAP News

Las bajas temperaturas persistirán este viernes 9, especialmente en las zonas del interior del país. Durante la mañana, se prevén temperaturas mínimas de -11ºC y -2ºC, mientras que por la tarde las máximas oscilarán entre 3ºC y 10ºC.

El cielo se mantendrá mayormente nublado y se pronostican precipitaciones, en forma de lluvia o nieve, en el área metropolitana de Seúl, la región central y la provincia de Gangwon.

En contraste, en el este del país se espera tiempo seco, por lo que las autoridades recomiendan extremar las precauciones para prevenir incendios.

En cuanto a la calidad del aire, se prevé que sea de regular a buena, con niveles de esmog entre normales y bajos.
