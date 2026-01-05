La inflación de productos agrícolas obliga al Gobierno a valorar medidas directas

Photo : YONHAP News

El Gobierno anunció que adoptará medidas directas para contener la inflación de productos agrícolas básicos, entre ellos el arroz y el ajo.El Ministerio de Agricultura, Alimentos y Asuntos Rurales informó que en los mercados agrícolas se registra un rápido aumento de los precios, y que el arroz es uno de los productos que más se ha encarecido en comparación con el año pasado. Según los datos oficiales, su precio subió un 17,8 por ciento interanual.Ante esta situación, el Ministerio evalúa revisar su plan inicial de retirar del mercado unas 100.000 toneladas de arroz. Esa medida había sido prevista tras el final de la cosecha, en octubre de 2025, cuando los precios se encontraban a la baja. Sin embargo, debido al reciente encarecimiento, las autoridades estudian como alternativa retirar solo entre 50.000 y 60.000 toneladas.En cuanto al ajo, los precios aumentaron un 16,8 por ciento respecto a hace un año. Para frenar esta subida, el Gobierno anunció que liberará alrededor de 2.000 toneladas de las reservas nacionales antes del Año Nuevo Lunar, uno de los periodos de mayor demanda de este producto.