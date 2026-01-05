Museo de Arte de Kansong devolverá a China estatuas de la Dinastía Qing

Photo : YONHAP News

Los intercambios culturales entre Corea del Sur y China se aceleran a partir del compromiso entre los presidentes de ambos países, Lee Jae Myung y Xi Jinping, para reforzar la cooperación en ese ámbito.En este contexto se entiende el convenio que firmaron el Museo Nacional de Corea y la Administración Nacional del Patrimonio Cultural de China sobre la restitución de un par de estatuas de piedra en forma de leones, cuya creación data de los tiempos de la dinastía Qing. La devolución será incondicional y se realizará como una donación del Museo de Arte de Kansong, entidad que la tiene actualmente dentro de su colección permanente.Las figuras miden 1,9 metros de altura y cada una pesa 1,25 toneladas. El museo las compró en una subasta organizada en Japón en 1933, junto con otras obras coreanas producidas durante el periodo del reino de Goryeo y de la dinastía Joseon.Se prevé que el envío se llevará a cabo dentro del primer semestre de 2026.