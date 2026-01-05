El juicio por insurrección contra Yoon entra en su fase final

Photo : YONHAP News

Se prevé que el viernes 9 concluya la fase de alegatos finales en el juicio contra el expresidente Yoon Suk Yeol, acusado de haber liderado un intento de insurrección. El delito de insurrección en calidad de cabecilla conlleva penas que van desde la pena de muerte y la cadena perpetua hasta la reclusión perpetua.Dado que el exmandatario ha negado todos los cargos, el equipo del fiscal especial no descarta solicitar incluso la pena capital.En cuanto al cargo de participación clave en una insurrección, la legislación contempla sanciones que abarcan desde la pena de muerte o la cadena perpetua hasta un mínimo de cinco años de prisión.Si la vista final concluye según lo previsto el viernes 9, el fallo de primera instancia podría emitirse a mediados de febrero.