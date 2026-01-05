Noviembre registra un superávit por cuenta corriente de 12.200 millones de dólares

Photo : YONHAP News

Corea del Sur registró en noviembre el mayor superávit por cuenta corriente jamás alcanzado para ese mes, encadenando 31 meses consecutivos en terreno positivo.Según datos preliminares publicados el viernes 9 por el Banco de Corea, el superávit se situó en 12.240 millones de dólares (unos 17,8 billones de wones), muy por encima de los 6.810 millones de dólares registrados en octubre.En el acumulado de enero a noviembre, el superávit ascendió a un máximo histórico de 101.820 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 17,5%.Las exportaciones crecieron un 5,5% interanual, impulsadas principalmente por el sector de los semiconductores, mientras que las importaciones retrocedieron un 0,7%, debido al abaratamiento de la energía y a una menor compra de materias primas.