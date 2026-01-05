Lee visitará Japón por invitación de la primera ministra Takaichi

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial informó el viernes que el presidente Lee Jae Myung visitará la ciudad japonesa de Nara del 13 al 14 de enero, por invitación de la primera ministra Sanae Takaichi.El día 13, el mandatario sostendrá una cumbre bilateral y una cena oficial con la jefa del Gobierno japonés, en las que se prevé que aborden cuestiones regionales y globales, así como medidas para reforzar la cooperación práctica en los ámbitos económico, social y cultural.El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung Lac, señaló que también se espera un avance en la cooperación humanitaria sobre asuntos históricos del pasado, y que la visita podría servir como una oportunidad para que ambos países colaboren desde una perspectiva humanitaria en casos como el de la mina de carbón Josei.Asimismo, indicó que los líderes abordarán la península coreana y otros asuntos regionales y globales, y expresó su confianza en que una comunicación estrecha fortalezca la cooperación bilateral con Japón, al que considera un socio clave para la paz y la estabilidad regional.La agenda continuará el día 14 con un acto de confraternización entre ambos dirigentes y concluirá por la tarde con un encuentro con la comunidad coreana residente, tras el cual el presidente Lee regresará a Corea.