Kim Jong Un reafirma su apoyo incondicional en una carta de respuesta a Putin

Photo : YONHAP News

El líder norcoreano Kim Jong Un envió el jueves 8 una carta de respuesta al presidente ruso Vladimir Putin.Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), Kim expresó su agradecimiento por la cálida carta de felicitación recibida y afirmó que considera su relación personal con Putin como algo valioso y motivo de orgullo. Añadió que la cooperación bilateral continuará en diversos ámbitos, en consonancia con la asociación estratégica integral y los intereses de ambos países.Asimismo, el dirigente norcoreano subrayó que respetará y apoyará incondicionalmente todas las políticas y decisiones del presidente ruso, una postura que calificó de invariable y permanente.Dado que se trata de una carta de respuesta, se presume que Putin envió previamente un mensaje de felicitación, cuyo contenido no fue hecho público. Teniendo en cuenta que la misiva de Kim está fechada el día 8, considerado su cumpleaños, no se descarta que el mensaje del mandatario ruso estuviera relacionado con esa ocasión.