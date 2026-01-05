EEUU abandona el Fondo Verde para el Clima

Photo : YONHAP News

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el jueves 8 (hora local) que, en línea con la decisión del presidente Donald Trump de retirarse de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, notificó la salida inmediata del país del Fondo Verde para el Clima, con sede en Corea del Sur, así como la renuncia a su asiento en el directorio.El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Washington dejará de financiar a organizaciones que, a su juicio, promueven objetivos contrarios al acceso a una energía asequible y fiable, que calificó como la base del crecimiento económico y de la lucha contra la pobreza.La decisión se produce un día después de que el presidente Trump firmara un memorando presidencial para retirarse de 31 organismos de la ONU y 35 entidades no afiliadas a Naciones Unidas.Al respecto, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su pesar por la medida. Por su parte, el secretario ejecutivo de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, Simon Stiell, calificó la salida como un “enorme autogol”, aunque subrayó que la puerta para el regreso permanece abierta.Asimismo, el exsecretario general de la ONU, Ban Ki Moon, lamentó la decisión y advirtió que los organismos abandonados desempeñan un papel clave en ámbitos como el clima, los derechos humanos, la infancia y las mujeres, y que la retirada de Washington sugiere una falta de voluntad para contribuir a la resolución de los desafíos globales.