Corea pone en marcha un grupo interministerial para negociar cooperación nuclear con EEUU

El Gobierno puso en marcha un grupo de trabajo interministerial para preparar las negociaciones con Estados Unidos sobre la ampliación de los derechos de enriquecimiento de uranio y de reprocesamiento de combustible nuclear usado.El grupo, integrado por los principales ministerios y organismos de los ámbitos diplomático, científico, energético y nuclear, está encabezado por Rim Kap Soo, exembajador en Rumanía y especialista en no proliferación nuclear, y celebró su primera reunión en Seúl el viernes 9.La iniciativa se basa en el acuerdo alcanzado en las cumbres Corea–Estados Unidos del año pasado, en las que Washington expresó su apoyo a los procedimientos necesarios para el uso pacífico del enriquecimiento de uranio y el reprocesamiento de combustible nuclear usado por parte de Corea.A través de este grupo de trabajo, el Gobierno definirá si las negociaciones se llevarán a cabo mediante una revisión total o parcial del acuerdo bilateral de cooperación nuclear vigente, antes de iniciar formalmente las conversaciones con Estados Unidos.