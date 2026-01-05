Constructoras coreanas logran en 2025 su mayor volumen de contratos en el exterior en 11 años

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte informó el viernes 9 que los contratos de construcción en el extranjero obtenidos por Corea en 2025 ascendieron a 47.270 millones de dólares, el nivel más alto en once años.La cifra supone el mejor resultado desde 2014 y marca la primera vez desde 2015 que se superan los 40.000 millones de dólares. En comparación con 2024, el volumen aumentó un 27,4%.Por países, la República Checa encabezó la lista con 18.730 millones de dólares, impulsada por contratos en el sector nuclear, seguida de Estados Unidos, Irak, Catar y Arabia Saudita.El proyecto de la central nuclear checa representó cerca del 39,6% del total y fue el principal motor del crecimiento. El contrato, adjudicado a la Corporación de Energía Hidroeléctrica y Nuclear de Corea (KHNP), contempla la construcción de dos reactores de 1 gigavatio en Dukovany, con inicio de obras previsto para 2029 y puesta en marcha comercial en 2036.El ministerio destacó que, ante el aumento de la demanda eléctrica vinculado a la seguridad energética y al desarrollo económico, continúan creciendo los pedidos de proyectos de generación, incluidos los de energía solar en Catar y centrales térmicas de ciclo combinado en Arabia Saudita.