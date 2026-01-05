Trump critica redada migratoria contra trabajadores surcoreanos en 2025

Photo : YONHAP News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su descontento con la forma en que el Gobierno está llevando a cabo las redadas migratorias contra trabajadores altamente cualificados.En una entrevista publicada el día 8 por The New York Times, Trump afirmó que no le gustó la operación a gran escala realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en septiembre pasado en una planta de Hyundai Motor en el estado de Georgia, y advirtió que este tipo de actuaciones podría disuadir a empresas extranjeras de invertir en Estados Unidos.El mandatario sostuvo que, para que las compañías extranjeras puedan abrir fábricas o instalaciones productivas en el país, es necesario permitirles traer a determinados especialistas. En referencia al caso de Hyundai, explicó que se trataba de expertos en fabricación de baterías, quienes habrían transferido su conocimiento y regresado posteriormente a su país de origen.Estas declaraciones ponen de relieve una diferencia de postura con Stephen Miller, uno de los principales artífices de la política migratoria restrictiva de la administración Trump. El diario recordó que Miller fijó a comienzos de 2025 el objetivo de detener a 3.000 inmigrantes al día, una meta que habría contribuido a impulsar redadas masivas en grandes centros de trabajo, como la llevada a cabo en la planta de Hyundai Motor en Georgia.