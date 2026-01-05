Primera ministra italiana visitará Corea del 17 al 19 de enero

Photo : YONHAP News

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, realizará una visita oficial a Corea del Sur del 17 al 19 de enero, por invitación del presidente Lee Jae Myung. Será la primera visita de un líder europeo desde el inicio del actual Gobierno surcoreano.El día 19, ambos mandatarios celebrarán una cumbre bilateral, seguida de un almuerzo oficial. Según la Oficina Presidencial, los líderes abordarán durante la cumbre la cooperación en comercio e inversión, así como en sectores estratégicos como la inteligencia artificial, el espacio, la defensa, los semiconductores y la ciencia y la tecnología, además de los intercambios educativos, culturales y de personas.De cara a la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, previstos para febrero, el presidente Lee también prevé solicitar especial atención a la seguridad de los atletas y ciudadanos surcoreanos.