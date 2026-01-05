Gobierno presenta su estrategia de crecimiento basada en la IA y nuevos motores económicos

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Economía y Finanzas presentó el viernes su Estrategia de Crecimiento Económico 2026, centrada en una transformación integral basada en la inteligencia artificial (IA) y en el impulso de nuevos motores de crecimiento.La cartera prevé que el PIB crezca un 2,0% este año, aunque advierte que el crecimiento potencial del país continúa debilitándose debido a factores estructurales, como la caída demográfica.Para hacer frente a esta situación, el Gobierno apuesta por una transformación total impulsada por la IA, con el objetivo de situar a Corea entre las tres principales potencias mundiales del sector.En este contexto, prevé iniciar este año la construcción de un centro nacional de computación en IA y presentar a comienzos de año un modelo propio de inteligencia artificial.Asimismo, se ha fijado como meta alcanzar el liderazgo mundial en los denominados sectores de IA física, como la robótica, la conducción autónoma y los electrodomésticos inteligentes.La estrategia también contempla impulsar la descarbonización y la transición hacia energías renovables como nuevos motores de crecimiento, así como reforzar sectores estratégicos ya consolidados, entre ellos los semiconductores, la industria de defensa, la biotecnología y los contenidos culturales.