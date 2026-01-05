ONU prevé un crecimiento mundial del 2,7% para este año

Photo : YONHAP News

Según el informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial, publicado por la ONU el jueves 8, la economía mundial crecerá un 2,7% este año y un 2,9% en 2027.Pese al impacto de los aranceles, el informe señala que la actividad económica global ha mostrado resiliencia, apoyada en pedidos anticipados, acumulación de inventarios, consumo sólido, políticas monetarias más flexibles y mercados laborales estables.No obstante, advierte que, aunque el respaldo de las políticas macroeconómicas podría amortiguar el impacto de los aranceles, el crecimiento del comercio y de la actividad comercial en general tenderá a moderarse a corto plazo.Por países, la ONU proyecta que Estados Unidos crecerá un 2,0% en 2026 y un 2,2% en 2027, mientras que Corea del Sur registraría un 1,8% en 2026 y un 2,0% en 2027.