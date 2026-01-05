Menú principal Ver contenido

Política

Corea disolverá el Comando de Contrainteligencia Militar

Photo : KBS News

El Gobierno disolverá el Comando de Contrainteligencia Militar, que desempeñó un papel clave durante la imposición de la ley marcial del 3 de diciembre de 2024.

El Ministerio de Defensa señaló que prevé completar este año la reorganización recomendada por un comité asesor mixto; con participación civil, gubernamental y militar, que propone desmantelar el organismo y repartir sus funciones entre distintas entidades.

La reforma se centra en la dispersión de funciones y el refuerzo del control civil, con el objetivo de evitar la politización del sistema de seguridad militar.

Entre las medidas previstas, se eliminarán las tareas de recopilación de evaluaciones personales y de información informal relacionada con nombramientos. Las funciones de investigación de seguridad pasarán al organismo de investigaciones del ministerio, mientras que la contrainteligencia y las auditorías de seguridad —incluida la verificación de personal— se transferirán a nuevas entidades bajo control directo del ministerio.

Para garantizar el control civil, el plan contempla que los responsables de los nuevos organismos no sean militares en activo, sino funcionarios civiles o expertos externos, así como la creación de comités de supervisión integrados por civiles.
