Elon Musk vuelve a citar a Corea del Sur como el caso más grave de colapso demográfico

Photo : YONHAP News

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, volvió a señalar a Corea del Sur como el ejemplo más extremo del denominado “colapso demográfico” a nivel mundial.Según un video difundido el día 8 en el pódcast del empresario estadounidense Peter Diamandis, Musk afirmó que una señal de que un país avanza por un camino equivocado es cuando se venden más pañales para adultos que para bebés, y aseguró que Corea del Sur superó ese punto hace ya varios años.Añadió que, con la actual tasa de fecundidad por debajo del nivel de reemplazo, la población surcoreana se reduciría a una vigésima séptima parte en tres generaciones, es decir, a cerca del 3% del nivel actual. En ese contexto, sostuvo que Corea del Norte ni siquiera necesitaría invadir el país, ya que bastaría con cruzar la frontera.Musk ha advertido en reiteradas ocasiones que el descenso de la natalidad constituye uno de los mayores riesgos para la humanidad, y suele citar a Corea del Sur como el caso más representativo.