Festival de la Trucha de Hwacheon 2026 comenzará el sábado

Photo : YONHAP News

El Festival de la Trucha de Hwacheon, uno de los festivales de invierno más representativos de Corea del Sur, celebrará su edición 2026 del 10 de enero al 1 de febrero, con un total de 23 días de actividades.Los visitantes podrán participar en pesca sobre hielo o intentar atrapar la trucha con las manos, una de las experiencias más emblemáticas del festival. También podrán disfrutar de trineos de nieve en una pista que cruza el río Hwacheon, con una pendiente de 40 metros y un tramo de 60 metros de hielo.Además, la zona de deportes de invierno ofrecerá actividades como fútbol sobre hielo, curling y experiencias de patinaje artístico, pensadas para visitantes de todas las edades.El recinto contará asimismo con una exposición de esculturas de hielo y enormes figuras de nieve, que recrean el ambiente de los principales festivales invernales del mundo.Iniciado en 2003, el festival ha sido designado como festival global por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo. Su proyección internacional creció notablemente en 2011, cuando CNN lo destacó, citando a Lonely Planet, como una de las "siete maravillas del invierno", lo que ha contribuido a que cada año atraiga a cerca de 100.000 turistas extranjeros.