Fin de semana con lluvias y nieve

Write: 2026-01-09 14:52:15Update: 2026-01-09 15:28:15

Photo : YONHAP News

A partir de la noche del viernes comenzarán lluvias o nevadas en el noreste de Gyeonggi y en las zonas interiores y montañosas de Gangwon.

El sábado 10, las precipitaciones se extenderán a todo el país, con acumulaciones de más de 15 cm en las montañas de Gangwon y en Honam, y de más de 20 cm en las zonas montañosas de Jeju.

Las temperaturas oscilarán entre -2°C y 8°C por la mañana, y entre 2°C y 11°C durante el día.

El domingo, la lluvia y la nieve continuarán en Chungcheong y el sur del país, mientras que desde la mañana llegará una nueva ola de frío, con temperaturas cercanas a los -10°C.
