El juicio por insurrección contra Yoon se acerca a su desenlace

La fase de alegatos finales del juicio contra el expresidente Yoon Suk Yeol, acusado de liderar un intento de insurrección, prosigue en el Tribunal Central del Distrito de Seúl.La sesión comenzó a las 9:20 de la mañana del viernes 9, con la comparecencia de los ocho principales acusados, entre ellos el propio Yoon y el exministro de Defensa Kim Yong Hyun, además de otros altos mandos militares y policiales.Durante la vista, el tribunal escucha las conclusiones finales de la fiscalía especial, la petición de pena, los alegatos de la defensa y las últimas declaraciones de los acusados, un proceso que podría prolongarse durante varias horas.La acusación sostiene que Yoon y otros mandos declararon ilegalmente la ley marcial sin que existiera una emergencia nacional, movilizaron tropas y policías para bloquear la Asamblea Nacional e intentaron detener a dirigentes políticos y a personal electoral.La atención se centra en la pena que solicitará la fiscalía, ya que el delito de cabecilla de insurrección contempla únicamente la pena de muerte o la cadena perpetua.