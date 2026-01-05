KOSPI encadena seis máximos históricos

Photo : YONHAP News

El índice general de la Bolsa surcoreana, el KOSPI, subió el viernes 9 un 0,75% y cerró la sesión en 4.586,32 puntos, marcando por sexta jornada consecutiva un nuevo máximo histórico.El indicador abrió la jornada con una caída del 0,49%, hasta los 4.530,03 puntos, y llegó a bajar hasta los 4.500,48 puntos, poniendo a prueba el nivel de los 4.500. Sin embargo, logró revertir la tendencia y pasar a terreno positivo a lo largo de la sesión.El índice tecnológico KOSDAQ también cerró al alza, con un avance del 0,41%, hasta situarse en 947,92 puntos, retomando la senda alcista tras tres sesiones a la baja.En el mercado de divisas, el won surcoreano se debilitó frente al dólar estadounidense, que subió 7,0 wones y se cotizó a 1.457,6 wones por dólar al cierre de las 3:30 de la tarde.