Pyongyang advierte a Seúl por incursiones de aviones no tripulados

Photo : KBS News

Corea del Norte aseguró haber derribado el día 4 un avión no tripulado surcoreano por violar su espacio aéreo cerca de la ciudad de Gaesong.Según un comunicado del portavoz del Estado Mayor del Ejército Popular de Corea, publicado el sábado 10 en el diario oficial norcoreano Rodong Sinmun, soldados norcoreanos detectaron un dron procedente de la isla surcoreana de Ganghwa (Incheon), que avanzaba hacia el norte, y lo derribaron en la zona de Gaesong.Las autoridades norcoreanas afirmaron que el aparato había grabado objetivos principales en los alrededores de Gaesong durante más de tres horas mediante equipos de vigilancia instalados a bordo.Pyongyang criticó que, pese al cambio de Gobierno en Seúl, Corea del Sur sigue provocando con incursiones de drones, recordando un caso similar registrado en septiembre del año pasado.El régimen remarcó que Corea del Sur es “el enemigo más hostil” y advirtió que, si continúa con lo que considera actos provocativos, afrontará consecuencias y no podrá eludir su responsabilidad por la escalada de tensiones.