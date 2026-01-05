Posponen los alegatos finales por insurrección contra Yoon hasta el 13

La fase de alegatos finales del juicio por insurrección contra el expresidente Yoon Suk Yeol fue pospuesta para el 13 de enero, después de que la sesión del viernes 9 se prolongara durante más de doce horas sin poder completarse.
La vista comenzó a las 09:20 con la participación de los ocho principales acusados, incluidos Yoon y el exministro de Defensa Kim Yong Hyun, pero el desarrollo avanzó con lentitud y no se llegó a abordar la revisión de las pruebas vinculadas al expresidente.
El tribunal únicamente pudo concluir la presentación de pruebas relativas a Kim Yong Hyun antes de que la jornada quedara interrumpida.
Hacia las 22:00, el tribunal anunció que no era apropiado continuar en plena madrugada y decidió habilitar el día 13 de enero como jornada adicional y final para completar los alegatos finales.
La corte subrayó que no habrá más prórrogas y que la fase deberá cerrarse ese día “sí o sí”.
El juicio contra Yoon se encuentra en su tramo decisivo, pues tras la conclusión de los alegatos finales el tribunal deberá entrar en la fase de deliberación y sentencia en un caso que ha generado gran atención pública y política.