Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Nacional

Posponen los alegatos finales por insurrección contra Yoon hasta el 13

Write: 2026-01-10 09:20:40Update: 2026-01-10 09:22:56

Posponen los alegatos finales por insurrección contra Yoon hasta el 13

Photo : YONHAP News

La fase de alegatos finales del juicio por insurrección contra el expresidente Yoon Suk Yeol fue pospuesta para el 13 de enero, después de que la sesión del viernes 9 se prolongara durante más de doce horas sin poder completarse.

La vista comenzó a las 09:20 con la participación de los ocho principales acusados, incluidos Yoon y el exministro de Defensa Kim Yong Hyun, pero el desarrollo avanzó con lentitud y no se llegó a abordar la revisión de las pruebas vinculadas al expresidente. 

El tribunal únicamente pudo concluir la presentación de pruebas relativas a Kim Yong Hyun antes de que la jornada quedara interrumpida.

Hacia las 22:00, el tribunal anunció que no era apropiado continuar en plena madrugada y decidió habilitar el día 13 de enero como jornada adicional y final para completar los alegatos finales. 

La corte subrayó que no habrá más prórrogas y que la fase deberá cerrarse ese día “sí o sí”.

El juicio contra Yoon se encuentra en su tramo decisivo, pues tras la conclusión de los alegatos finales el tribunal deberá entrar en la fase de deliberación y sentencia en un caso que ha generado gran atención pública y política.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >