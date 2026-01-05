Cheongwadae investiga presunta incursión de dron surcoreano en Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Ante las acusaciones de Corea del Norte sobre la presunta incursión de un dron surcoreano en su espacio aéreo, Cheongwadae ha anticipado que acelerará las investigaciones en marcha para llegar a la verdad.Fuentes de la Oficina de Seguridad Nacional de la Presidencia declararon el domingo 11 que si bien Pyongyang insiste en que un dron que despegó en Corea del Sur penetró en su territorio, no existen, por ahora, evidencias de que eso haya ocurrido y que esclarecerá el caso lo antes posible. Afirmaron, además, que Seúl no tiene ni la mínima intención de provocar a Corea del Norte pues sus esfuerzos están enfocados a aliviar la tensión entre las dos Coreas y promover la confianza mutua.Previamente, el Ministerio de Defensa surcoreano refutó las afirmaciones del régimen norcoreano que alegaba que drones surcoreanos habían invadido su espacio aéreo en septiembre de 2025 y también este 4 de enero. Indicó que en las fechas mencionadas por Pyongyang, las Fuerzas Armadas de Corea del Sur no operaron drones, aunque no descartó del todo que pudieran haber sido, en efecto, drones surcoreanos pero no militares, sino civiles. Por esta razón activó una primera investigación que, según Cheongwadae, será sucedida por otra más amplia que será realizada de forma conjunta por el Ejército y la Policía.