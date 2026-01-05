El PIB per cápita de Corea disminuyó en 2025 un 0,3%

Photo : YONHAP News

El ingreso per cápita de los surcoreanos disminuyó en 2025 tres años después del último descenso registrado en 2022, hasta situarse por debajo de los 37.000 dólares.Según cálculos del Gobierno, el producto interior bruto per cápita perdió un 0,3% respecto a 2024 y llegó el año pasado a 36.107 dólares. El retroceso se suma a los sufridos en 2019 y 2020 debido a la pandemia, y al de 2022 generado por la inflación y el aumento de las tasas de interés.En octubre pasado el Fondo Monetario Internacional había vaticinado que Corea del Sur descendería del puesto número 34, registrado en 2024, al 37 en 2025 en el 'ranking' de naciones según el PIB per cápita, mientras que Taiwán subiría del 38 al 35 con un ingreso per cápita de 38.748 dólares. Los países que, se estima, liderarán la lista son Liechtenstein, en el primer lugar con un PIB per cápita de 231.071 dólares, seguido por Luxemburgo con 146.818 dólares, Irlanda con 129.132 dólares y Suiza con 111.047 dólares.