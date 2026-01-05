Pyongyang exige una explicación sobre la incursión de drones

Photo : YONHAP News

La subdirectora del Partido de los Trabajadores norcoreano, Kim Yo Jong, afirmó el domingo 11 que la incursión de drones surcoreanos es un hecho, por ende Seúl debe a Pyongyang una explicación detallada al respecto.En un comunicado que emitió a través de la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, Kim declaró que lo importante es que vehículos aéreos no tripulados procedentes de Corea del Sur violaron el espacio aéreo norcoreano, más allá de si estos fueron operados por el Ejército o por particulares civiles. Sin embargo, y pese al tono de amenaza que usó, consideró prudente la postura manifestada por el Ministerio de Defensa surcoreano que afirmó que "no tiene ni la mínima intención de provocar a Corea del Norte".Actualmente en Seúl están en marcha unas investigaciones para esclarecer si en efecto hubo una incursión de drones surcoreanos en el espacio aéreo norcoreano, tal y como alegan las autoridades de Pyongyang, sin descartar la posibilidad de que pudo haberla realizado algún civil.Relacionado con lo último, Kim Yo Jong enfatizó que en un dron había videograbaciones de minas de uranio y puestos de guardia fronterizos de Corea del Norte, lo que indica que su objetivo era recabar información. Agregó que aunque haya sido obra de alguna oenegé o algún particular civil, el Gobierno no podrá eludir su responsabilidad como la institución encargada de la seguridad nacional.