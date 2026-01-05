Seúl: El caso Coupang debe ser tratado como un asunto separado entre Corea y EEUU

Photo : YONHAP News

El director de Negociaciones Comerciales del Ministerio de Industria y Comercio, Yeo Han Koo, ha abogado por que el caso Coupang sea tratado como un asunto separado, al margen de otros temas comerciales o diplomáticos abordados entre Corea del Sur y Estados Unidos.El representante comercial hizo este comentario el domingo 11 (hora local) al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles, cuando los periodistas le preguntaron sobre los debates que existen entre el Gobierno surcoreano y el estadounidense respecto a la filtración masiva de datos ocurrida en los sistemas de Coupang.A estas preguntas, Yeo respondió que en cuanto a ese asunto no ha escuchado nada de las autoridades de Washington. Afirmó, no obstante, que percibe que Estados Unidos está malentendiendo la situación y que por ende, siente la necesidad de que Seúl ofrezca una explicación más clara sobre las políticas y legislaciones que existen en el país para casos como el de Coupang. En este sentido, el representante comercial enfatizó que no es de ninguna manera un trato discriminatorio o desfavorable el que el Gobierno de Corea del Sur está dando a Coupang porque es una empresa estadounidense, legalmente estructurada como tal y con sus oficinas centrales ubicadas en ese país.