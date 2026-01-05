Menú principal Ver contenido

Política

Las exportaciones descienden un 2,3% en lo que va de enero

Write: 2026-01-12 10:55:07Update: 2026-01-12 11:11:14

Photo : YONHAP News

En los diez primeros días de 2026, las exportaciones de Corea del Sur mermaron más del 2% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Según el Servicio Nacional de Aduanas, del 1 al 10 de enero el país exportó un total de 15.600 millones de dólares, un 2,3% menos que hace un año. Sin embargo, el volumen diario de exportaciones aumentó un 4,7% porque hubo menos días laborables que en enero de 2025. 

Por sectores, las exportaciones crecieron un 45,6% en el de semiconductores, un 13,2% en productos petrolíferos y un 33,7% en equipos de comunicación móvil. En cambio, las exportaciones de automóviles y de barcos disminuyeron, un 24,7% y un 12,7% respectivamente.

Por destinos, los envíos de bienes hacia China, Vietnam y Taiwán aumentaron, mientras que los destinados al mercado estadounidense y europeo descendieron. 

Las importaciones también decrecieron un 4,5% interanual, hasta rondar los 18.200 millones de dólares. Así, la balanza de comercio exterior de Corea registra en lo que va de 2026 un déficit de 2.600 millones de dólares. 
