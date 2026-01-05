An Se Young gana el Abierto de Malasia por tercera edición consecutiva

Photo : YONHAP News

An Se Young, número uno del ranking mundial de bádminton femenino, inició el año con una nueva victoria, con la que comprobó que, de momento, no tiene rival en la cancha.An ganó por tercera vez consecutiva el Abierto de Malasia, parte del circuito mundial Super 1000 de la Federación Mundial de Bádminton. En la final venció a Wang Zhiyi de China por dos sets a cero, en apenas 56 minutos, protagonizando una victoria abrumadora.An Se Young está escribiendo nuevas páginas en la historia mundial de bádminton femenino. Es considerada ya una de las mejores jugadoras de todos los tiempos, pues en 2025 registró récords sin precedentes al igualar la marca existente de títulos ganados en un año con once, además de lograr la tasa de victoria más elevada hasta la fecha del 94,8% y convertirse en la badmintonista con más premios acumulados, con un total de 1 millón 3.175 dólares.Asimismo, Seo Seung Jae y Kim Won Ho se alzaron con el trofeo de campeones en la categoría de dobles masculino. El dúo logró también en 2025 el mayor número de victorias en una misma temporada y al ganar el Abierto de Malasia, el primero de 2026, consolidó su lugar a la cabecera del ranking mundial.