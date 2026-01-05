El Partido Democrático elige un nuevo líder para su grupo parlamentario

Photo : YONHAP News

Han Byung Do, diputado de la Asamblea Nacional por tercera legislatura, fue elegido el domingo 11 como el nuevo líder del grupo parlamentario del oficialista Partido Democrático.Han confirmó su victoria en la elección interna a la segunda ronda de votación, organizada después de que ninguno de los candidatos obtuviera la mayoría en la primera vuelta. En la fase final, se impuso sobre su última rival, la legisladora Baek Hye Ryun.En su discurso de aceptación, el nuevo jefe parlamentario de la formación gobernante declaró que asume el cargo con enorme responsabilidad. Recalcó que sus prioridades serán superar totalmente el caos político iniciado a raíz de la declaración inconstitucional del estado de excepción por parte del expresidente Yoon Suk Yeol, impulsar las reformas pendientes tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial, y mejorar la economía popular.De cara a las elecciones regionales previstas para el mes de junio, Han se comprometió a actuar con humildad ante los votantes y servir al pueblo como corresponde al partido oficialista, para de esta manera protagonizar una victoria genuina y convincente para todos.El mandato de Han Byung Do como líder del grupo parlamentario del Partido Democrático es relativamente corto, ya que se extiende apenas hasta mayo al sustituir a su predecesor Kim Byung Kee, que dimitió recientemente debido a una serie de escándalos.