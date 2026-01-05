Política Poder del Pueblo felicita al nuevo jefe parlamentario oficialista

Poder del Pueblo, principal fuerza opositora, felicitó el domingo 11 al nuevo líder del grupo parlamentario del Partido Democrático por su elección.



Song Eon Seog, que encabeza la bancada de Poder del Pueblo, publicó el mensaje de felicitación en su cuenta de Facebook, al solicitar a su homólogo oficialista ejercer un nuevo liderazgo para una política más limpia, más justa y más transparente.



Afirmó que son muchos los desafíos a los que se enfrenta la economía nacional, como las fluctuaciones del tipo de cambio, la inflación y la carestía de la vivienda, sobre todo en la zona capitalina; y propuso un diálogo sincero entre oficialismo y oposición para un mayor bienestar de la ciudadanía. Enfatizó que para lograr una política basada en la cooperación, colaborará con el nuevo líder parlamentario del Partido Democrático en todo lo necesario.