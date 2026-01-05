Hyundai estrenará su servicio de robotaxi en Las Vegas

Photo : YONHAP News

Motional, una compañía establecida conjuntamente por la empresa surcoreana Hyundai Motor Group y el proveedor de automóviles estadounidense Aptiv, estrenará este año un servicio comercial de taxis robots no tripulados en Las Vegas.La compañía anunció que los robotaxis tendrán el Nivel 4 de la escala de automatización vehicular de seis niveles en total, del 0 al 5. Esto implica que los vehículos se conducirán solos en un área definida o bajo ciertas condiciones sin necesidad de intervención humana, salvo en algunas situaciones excepcionales.El servicio comenzará con un periodo de prueba para comprobar su seguridad, así como el grado de satisfacción de los usuarios.Las Vegas fue elegida como la primera ciudad para ponerlo en marcha comercialmente, considerando tanto su arquitectura que permite la recolección de una gran diversidad de datos viales y de conducción, como la amplia demanda que existe allí de servicios de radio taxis o de movilidad compartida.