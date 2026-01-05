Poder del Pueblo se rebautizará dentro del mes de febrero

Photo : YONHAP News

Poder del Pueblo adoptará un nuevo nombre, cinco años y cinco meses después de haberse rebautizado en septiembre de 2020.Las autoridades de la formación opositora dieron a conocer el lunes 12, que realizaron una encuesta interna en la que el 68,19% de los consultados se expresó a favor de sustituir el nombre del partido.El secretario general de Poder del Pueblo, Jeong Hee Yong, declaró que los procedimientos correspondientes comenzarán en enero y se completarán antes de finalizar febrero, incluyendo una convocatoria pública para reunir propuestas. Explicó que el gran apoyo de los miembros del partido a la adopción de un nuevo nombre refleja su fervor por el cambio.