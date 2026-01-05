Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Política

Poder del Pueblo se rebautizará dentro del mes de febrero

Write: 2026-01-12 13:25:27Update: 2026-01-12 13:58:30

Poder del Pueblo se rebautizará dentro del mes de febrero

Photo : YONHAP News

Poder del Pueblo adoptará un nuevo nombre, cinco años y cinco meses después de haberse rebautizado en septiembre de 2020. 

Las autoridades de la formación opositora dieron a conocer el lunes 12, que realizaron una encuesta interna en la que el 68,19% de los consultados se expresó a favor de sustituir el nombre del partido. 

El secretario general de Poder del Pueblo, Jeong Hee Yong, declaró que los procedimientos correspondientes comenzarán en enero y se completarán antes de finalizar febrero, incluyendo una convocatoria pública para reunir propuestas. Explicó que el gran apoyo de los miembros del partido a la adopción de un nuevo nombre refleja su fervor por el cambio. 
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >