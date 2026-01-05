La deuda de los hogares supera los 97 millones de wones por prestatario

Photo : YONHAP News

La deuda de los hogares ha superado los 97 millones de wones por prestatario, según datos de hasta el tercer trimestre de 2025.Según informes del Banco de Corea obtenidos por el legislador Park Sung Hoon, integrante del Comité de Finanzas y Economía de la Asamblea Nacional, el saldo por solicitante de los préstamos facilitados a los hogares aumentó desde finales de junio de 2023 durante nueve trimestres consecutivos. En este periodo, el número de deudores llegó a casi 19,7 millones de personas hacia las postrimerías del cuarto trimestre de 2024 y mantuvo cantidades similares en los seis meses posteriores, para en el tercer trimestre de 2025 disminuir hasta 19,680,000.Por grupo etario, el que presenta el mayor saldo por prestatario es el de los ciudadanos entre 40 y 49 años, con una deuda remanente de más de 114,6 millones de dólares, seguidos de los quincuagenarios y los menores de treinta. En los tres grupos, el saldo de créditos aún por desembolsar alcanzó un volumen récord.Con base en estos datos, el legislador Park Sung Hoon analiza que mientras la política monetaria del país afronta retos como la subida del tipo de cambio dólar-won, el endeudamiento de los hogares empieza a influir en el consumo y, por tanto, también en la rentabilidad de las micro y pequeñas empresas, amenazando con ser un factor desacelerador de la actividad económica en el país.